L'armée israélienne annonce avoir encerclé la ville de Gaza

Plus de 20 000 blessés encore à Gaza

Plus de 20 000 blessés se trouvent toujours dans la bande de Gaza, a affirmé Médecins Sans Frontières (MSF), malgré les premières évacuations mercredi vers l’Égypte de patients palestiniens et d’étrangers ou de binationaux. «Plus de 20 000 blessés restent à Gaza, avec un accès limité aux soins de santé en raison du siège et des bombardements constants» de l’armée israélienne, a indiqué mercredi dans un communiqué l’organisation humanitaire.

MSF, qui a précisé que les 22 employés de son personnel international avaient pu quitter Gaza via le poste-frontière de Rafah, a demandé à ce qu’un nombre plus important d’habitants du territoire palestinien puissent être évacués. «Les personnes qui souhaitent quitter Gaza doivent être autorisées à le faire sans plus attendre et sans préjudice de leur droit de retourner ultérieurement à Gaza», a estimé MSF, qui appelle à un «cessez-le-feu immédiat».

Selon un responsable égyptien, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont pu sortir de Gaza mercredi lors de la première opération d’évacuation depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. L’ONU et plusieurs ONG alertent sur la situation humanitaire catastrophique dans le petit territoire palestinien qui compte 2,4 millions d’habitants.