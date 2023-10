Guerre Hamas-Israël: La région de Gaza-ville est désormais «un champ de bataille», prévient Tsahal

«Des centaines d'immeubles et de maisons ont été entièrement détruits et des milliers d’autres logements ont été endommagés», a affirmé à l'AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile à Gaza, territoire palestinien sous contrôle du mouvement islamiste Hamas. Les intenses bombardements de la nuit «ont changé le paysage de Gaza et des gouvernorats du nord», a-t-il ajouté.