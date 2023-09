Du gazon au lieu du béton dans les cours d'école?

«On a vu de bons exemples mais aussi des cours d'école, où il n'y a quasiment aucun espace vert, juste deux ou trois petits arbres isolés qui n’offrent pas d’ombre aux enfants. Il y en a au Luxembourg. Encore trop». Le plus souvent dans les agglomérations.

Biologiste et attachée de gouvernement au ministère de l'environnement, Nora Elvinger l'assure: «Nous sommes conscients qu’il faut adapter les cours d’école au changement climatique.» Or, «les arbres sont comme des climatiseurs, précise-t-elle. Ils peuvent baisser la température au-delà de dix degrés dans les alentours». Chaque espace vert a un impact sans oublier la meilleure rétention de l’eau.

«Bien-être amélioré»

Et l'enjeu dépasse la question écologique. «Des études montrent que le bien être est nettement amélioré dans une cour avec des espaces verts, des arbres. Cela présente des espaces de découvertes, les enfants peuvent plus dépenser et il y a moins de querelles et d’agressivité entre les enfants».

Si un recensement systématique des cours du pays n'a pas encore été mené, le ministère s'appuie sur ses pactes Nature et Climat, et des appels à projets. La ville de Dudelange en a remporté un et recevra près de 300 000 euros sur les 908 000 euros nécessaires pour déminéraliser 63% de la surface de la cour de l'école Stutzenhof (1 725 m²).

Car faire reverdir les écoles coûte cher. Entre le retrait du béton, la nécessaire implication du personnel de l’école, les enfants, les parents et des bureaux compétents. Sans oublier le prix des arbres.

Travaux en 2024 du côté de Dudelange

Il faut aussi prévoir des essences qui résistent au stress qui impacte actuellement la végétation. Le marronnier, le tilleul et certains érables présentent des caractéristiques intéressantes», insiste Nora Elvinger. L’époque où l’on coupait les marronniers dans les cours d’école est terminée. Et à l'étranger les exemples de revégétalisation se multiplient.

À Dudelange le projet doit encore être voté et «les travaux doivent débuter à l’été 2024». La ville de Luxembourg planche aussi sur le sujet. «Végétaliser les cours est une "priorité"», insiste l'échevin Paul Galles, qui assure que la Ville a prévu de réaliser «un tour des cours d’école, des foyers, et des crèches dans les prochaines semaines». Objectif lister «les avantages et désavantages». Selon Paul Galles, l’idée n’est pas de transformer complètement les cours d’école et retirer le béton. «Il y a aussi des raisons de garder le béton, un accès pour les services de secours est primordial et la question d’hygiène joue aussi», note l’échevin. «Il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre le béton et le gazon».

Pour Nora Elvinger, même s'il faut garder l’accès au service de secours, partiellement scellé, il y a moyen de «rendre la cour presque entièrement verte. Il faut juste évaluer les besoins des utilisateurs». Et une tolérance vis-à-vis de la boue... «Peut être prévoir une tenue. Il y a des écoles qui vont la journée en forêt», note la biologiste.