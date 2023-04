Le Luxembourg en bref: Des gelées pour cette première semaine d'avril

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a étudié cette semaine des plaintes visant la France et la Suisse sur l’inaction climatique présumée des États. Et au Luxembourg?

Le Mouveco (Mouvement écologique) assure «y avoir réfléchi ces dernières années» et dit suivre de près «ces dossiers qui pourraient accentuer la pression sur les États». Sans exclure une telle démarche, le Mouveco souligne qu'il doit en étudier «les moyens juridiques». De plus, selon les récents chiffres d'émissions de CO 2 , le gouvernement respecte les directives de l'accord de Montréal. Et si, selon le mouvement, «c'est dû partiellement à la crise Covid», l'argument est de taille. Mouveco et natur&ëmwelt ont en revanche déposé des plaintes contre le gouvernement auprès de la Commission européenne pour prise en compte insuffisante de la protection de la nature dans la politique agricole.