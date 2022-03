En France : Gêné par le bruit, il tue un joueur de pétanque

Un homme de 35 ans a été abattu, jeudi soir en Savoie, par un riverain qui ne supportait pas le «tapage» d'une partie de pétanque près de chez lui.

Un homme de 35 ans est décédé jeudi soir des suites de ses blessures à Bessans (Savoie), après avoir été touché par un tir d'une arme à air comprimé lors d'une altercation avec un habitant qui se plaignait d'un tapage nocturne. Le drame s'est joué vers minuit après un appel aux gendarmes de l'auteur présumé du tir pour un tapage sur la voie publique. Lorsque les militaires arrivent sur le terrain communal où une partie de pétanque se déroulait, ils trouvent un homme allongé et grièvement blessé au thorax par le projectile d'une arme à air comprimé.

Malgré les premiers secours, la victime décède des suites de ses blessures. Un riverain du terrain communal, âgé d'une quarantaine d'année, a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue pour «meurtre». «C'est le bruit qui a conduit le gardé à vue à alerter les gendarmes et qui l'a poussé à sortir de chez lui pour demander de faire moins de bruit. Et c'est là qu'une altercation éclate durant laquelle le gardé à vue tire avec une arme de défense», explique la procureure de la République à Albertville, Anne Gaches.