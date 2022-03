General Motors supprime 5 400 emplois en Europe

Après BMW et Nokia, c'est au tour de General Motors d'annoncer un plan de licenciement. Un plan qui concerne les différents sites européens du groupe.

La direction de GM Europe a annoncé le chiffre global de 5 400 suppressions d'emplois en Europe et leur répartition le 28 février, lors d'une réunion du comité d'entreprise européen à Francfort, a indiqué lundi Jean-Marc Ruhland, délégué CFDT GM à l'usine de Strasbourg, qui y siège. La restructuration "se fera pratiquement sur tous les sites" européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, Suède, France...), a-t-il dit.

Selon lui, les usines les plus touchées seront celle d'Anvers (Belgique) "avec 1 300 suppressions envisagées, de Bochum (Allemagne) avec 930 et de Saragosse (Espagne) avec 900", a-t-il affirmé. Sur le site de Strasbourg qui compte quelque 1.400 salariés, quelque 256 suppressions d'emplois sont prévues sans licenciement, ont indiqué la CFDT et la CGT de l'usine qui fabrique des boîtes de vitesse. "Le plan touche aussi d'autres sites en Allemagne, en Angleterre ainsi qu'en Suède", a-t-il ajouté.