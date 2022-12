Gagne tes places! : Génération 90-2000 avec DJ Mast, une soirée des plus branchées!

Concert

«Écoute c’est DJ Mast!!!»: une véritable référence des dancefloors, 1 000 dates officielles dans toute la France, mais aussi à l’étranger, un des DJ français les plus sollicités avec des programmations de ses remixes sur les radios nationales. 5ème au classement TOP 100 DJ Musicboxlive France en 2017, DJ Mast enflamme toutes les salles où il se produit et il vient mixer au Chapito! Technique irréprochable, style personnel, programmation musicale dynamique et variée… Trophée de Diamant au Festnight 2018, sa tournée connaît toujours un énorme succès. Avec DJ MAST aux platines, vous passerez une soirée des plus branchées!