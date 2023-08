Génération Alpha: Les nouvelles influenceuses ont moins de 13 ans

Penelope Disick, la fille de Kourtney Kardashian, poste régulièrement des tutos maquillage à l’âge de 11 ans. TikTok pandkourt

Crème hydratante, fond de teint, blush, fards à paupières, gloss et mascara: leur routine beauté a tout de celle des professionnelles du make-up. Elles ne sont pourtant que des préadolescentes. À 10 et 11 ans, North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West qui pourrait bientôt avoir sa propre ligne de cosmétiques, et sa cousine Penelope Disick sont les visages les plus célèbres de ces influenceuses en herbe, avec leurs tutos maquillage et leur routine coiffure.

Nées après 2010

La génération Alpha, soit les personnes nées après 2010, a grandi avec les réseaux sociaux et adore suivre l’évolution rapide des tendances beauté et mode. Les Américaines Laerta Dedukaj (12 ans) et les jumelles Ava et Leah Clements (13 ans) font partie de ces jeunes filles qui postent leurs looks et font des partenariats avec des marques de cosmétiques, sous la surveillance de leurs parents.