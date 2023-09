Génération Z: Ils ont leurs raisons pour cacher leurs pieds

La génération Z s’est en fait approprié le terme «Dogs Out» pour désigner des orteils nus. Et il existe à ce sujet d’innombrables vidéos aux millions de vues. La jeune génération se montre manifestement embarrassée à la vue de personnes qui exposent leurs pieds nus en public. Un phénomène qui n’a rien de bien nouveau. En effet, les modes de montrer ou non certaines parties du corps vont et viennent. On peut par exemple citer l’exemple du crop top, qui laisse apparaître le nombril.