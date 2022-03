Genève va accueillir les ordures napolitaines

Le canton de Genève est prêt à accueillir les déchets de Naples où des tonnes d'ordures s'entassent en raison de dysfonctionnements dans leur traitement.

La signature du contrat entre les Services industriels de Genève (SIG), responsables du traitement des ordures, et le transporteur spécialisé de déchets mandaté par l'Italie n'est plus qu'une question de jours, a indiqué à l'agence suisse ATS le service de presse des SIG Christian Brunnier.

Les conditions exigées par les SIG pour faire venir les déchets sont draconiennes, a-t-on souligné de même source. L'entreprise exige un transport par train et veut connaître l'origine des déchets et dans ce but des analyses de ces ordures seront effectuées puis validées par une entreprise indépendante.