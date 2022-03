Guerre des Miss : Geneviève de Fontenay aura son concours

La Cour d'appel de Paris a considéré vendredi que la clause de non concurrence avancée par Endemol pour interdire à Geneviève de Fontenay de participer à l'organisation d'un autre concours de beauté était «illicite».

«Jusqu'à présent, les procédures diligentées étaient des procédures d'urgence. Les sociétés Miss France et Endemol Developpement vont engager immédiatement une procédure au fond pour faire reconnaître définitivement la validité de cette clause et interdire à Geneviève de Fontenay et à son comité d'organiser toute élection concurrente», selon le communiqué. «À ce jour, la marque ‘Miss France’ est et reste la seule et unique propriété de la société Miss France et toute action en contrefacon ou parasitisme menée à l'encontre de cette marque fera l'objet de poursuites», déclare la société.