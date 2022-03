Geneviève de Fontenay menace d'abandonner Miss France

La dame au chapeau tire à boulet rouge sur le fonctionnement actuel de l’élection. Elle pourrait se retirer si les votes du public ne sont pas plus pris en considération.

Le scandale a commencé par la publication lundi dans le magazine télé Télé2semaines d’un procès-verbal déposé chez un huissier et censé rester secret attestant que la dernière Miss élue, Chloé Mortaud, était quatrième sur cinq selon le choix des téléspectateurs.

Or la jeune femme s’est finalement retrouvée en tête de l’élection grâce au seul poids du jury. Les quelques 520 000 SMS surtaxés envoyés par le public n’ont donc servis à rien!

Suite à cela, Geneviève de Fontenay a avoué dans les colonnes du Parisien que «le jury n'a plus d'utilité», précisant que selon elle, il «fait n’importe quoi».

Invitée lundi soir sur la chaîne Direct 8, la patronne des Miss a enfoncé le clou, déclarant: «Il faut modifier la façon dont les Miss sont élues et donner le pouvoir aux téléspectateurs. Il peut y avoir des stars présentes ce soir-là pour regarder la cérémonie et commenter, mais le vote doit être fait par les téléspectateurs et uniquement eux».