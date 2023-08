Pluie d'hommages: «Geneviève était cash, sincère, protectrice et courageuse»

1 / 15 Geneviève de Fontenay est morte. AFP La légendaire «dame au chapeau», née à Longwy, avait 90 ans. AFP Elle était une figure historique du concours miss France. AFP

«C'est une icône du patrimoine français. (...) On n'était pas toujours d'accord mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Geneviève», a déclaré à l'AFP Sylvie Tellier, Miss France 2002 et ancienne directrice générale de la Société Miss France.

MISS-FRANCE-2002 Lors de l'élection de Sylvie Tellier. AFP

Même tonalité pour Miss France 1968, proche de la dame au chapeau, Christiane Lillio, qui loue «une femme très forte, qui avait de l'élégance, du savoir, des valeurs». «Elle était attachée à la valeur humaine des jeunes femmes et au respect de leur corps», a-t-elle déclaré à l'AFP.

Élodie Gossuin, Miss France 2001, qui a toujours soutenu la Lorraine, a publié un joli message sur Instagram: «Geneviève De Fontenay, Miss des Miss, la Grande Dame au Chapeau, je vous aime et vous êtes de ma famille», a-t-elle écrit.

«Etre aux côtés de Geneviève c’est être dans une bulle à se raconter des histoires comme je le fais avec mes enfants le soir… des histoires vraies, 1001 vies en 1 (…) Geneviève de Fontenay est une Femme qui marque l’histoire des Femmes, qui berce nos rêves (…) Ma reconnaissance est éternelle, j’essaie et essaierai d’être digne de tout ce que vous m’avez transmis».

«Vous étiez si fière de m’avoir remis l’écharpe et la couronne» Sophie Thalmann

Linda Hardy, Miss France 1992, a également rendu hommage à celle qui «est à l’origine de ce que ma vie allait devenir, tout simplement. Grâce à elle et au public, ma vie a changé à jamais ce soir du 27 décembre 1991 (…) Geneviève était un être à part, cash, comme on dit aujourd’hui, sincère, protectrice, aussi forte que les valeurs qu’elle défendait bec et ongles, et courageuse. Très courageuse. J’admirais son courage, sa droiture, sa simplicité».

«Aujourd’hui, c’est toute la famille de Miss France qui est endeuillée», a de son côté écrit la dernière Miss Lorraine, sacrée Miss France Sophie Thalmann. Elle se souvient: «Ma première rencontre avec vous, un soir d’élection lors de Miss Meuse 96 où vous m’aviez crié dessus car je n’avais pas de «talons» et vous aviez fait votre possible pour me trouver une paire à ma pointure à la dernière minute!». Et de poursuivre: «Sans le savoir, ça allait être le début d’une longue histoire entre nous, nous les Lorraines… vous étiez si fière de m’avoir remis l’écharpe et la couronne».

«Geneviève de Fontenay, elle avait son petit caractère. (...) Elle a tenu haut et fort son poste de patronne des Miss France», a souligné sur BFMTV Jean-Pierre Foucault. L'animateur star et controversé de C8 Cyril Hanouna a de son côté loué, sur X, «une personne comme il y en a de moins en moins et qui va (beaucoup) nous manquer».