Longwy en ébullition: «Le Tour de France près de la maison, c'est génial»

Une visite de Longwy

Installés à seulement quelques mètres plus bas, on retrouve les deux oncles de Bob Jungles et leurs amis. Eux sont venus encore plus tôt pour se faire une place de choix, à côté des tribunes VIP. «On est contents que Bob ait pu participer à la Grande-Boucle. On espère pouvoir aller le voir à la fin de la course», explique Arny, l’oncle du coureur de 30 ans.