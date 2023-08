«Mein Lokal, Dein Lokal»: «Génial, mais une fois ça suffit»

«Je crois que mon équipe a apprécié», estime Sandra Leuck après la participation de son établissement, le restaurant Wäistuff Leuck, à l'émission «Mein Lokal, Dein Lokal», à la télévision allemande. L'épisode mettant en avant son restaurant situé à Lenningen sera diffusé à 17 h 55, sur Kabel Eins. Si elle est particulièrement fière de la cohésion au sein de sa cuisine et de son service, la restauratrice avoue qu'elle n'a pas forcément envie de réitérer l'expérience, du moins sous cette forme.

Les très longues journées de tournage la dissuadent. Au final, Sandra préférerait toujours son «bébé» à une carrière télévisuelle. Avec amour et beaucoup de diligence, elle a d'abord développé le bar à vins de son côté avant de l'intégrer à l'entreprise familiale qui cultive le vin depuis 1996. En fin de compte, cette expérience fut «formidable» pour la restauratrice issue d'une famille de vignerons. Elle a ainsi pu rencontrer de nouveaux collègues au top niveau, s'observer et s'évaluer les uns les autres.

Toutefois le verdict est nettement plus «indulgent» que le laisse supposer la prétendue «lutte concurrentielle» entre les cinq restaurateurs montrée à l'image. «Nous étions une équipe formidable et nous avons passé beaucoup de bons moments», dit Sandra, en précisant que tous étaient d’excellents gastronomes et qu’elle donnerait la victoire à tout le monde.