Reggae : Gentleman veut célébrer la diversité dans sa musique

Gentleman continue à répandre son message de paix et d'espoir sur un son reggae qu'il dilue dans la pop et le R'nB. «Diversity» est le nom qu'il donne à ce sixième disque qui fait la part belle aux mélodies. «The Finish Line» et «No Time To Play» sont, de par leur contenu et leur structure, les morceaux les plus nerveux.