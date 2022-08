Vol au Luxembourg : Géolocalisé grâce à un objet connecté dans le portefeuille qu’il vient de voler

MERL - Samedi vers 18h, un homme a brisé la vitre d’une voiture garée et s’est emparé d’un portefeuille. Mais il avait oublié un petit détail.

Dans le portefeuille en question se trouvait un objet connecté, destiné précisément à localiser ses affaires quand on les perd… ou quand on vous les vole. Grâce à cet outil, le voleur a rapidement pu être géolocalisé et retrouvé. Il a été interpellé dans le parc de Merl. Il devait être présenté à un juge d’instruction ces dernières heures.