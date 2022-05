Bande dessinée: George Best, une vie faite de talent et d’excès

«Maradona good, Pelé better, George Best». Les superlatifs n’ont jamais manqué pour qualifier le talent de George Best, mais aussi pour décr

L’album revient bien évidemment sur le parcours sportif du gamin de Belfast, tout de suite supérieur aux autres balle aux pieds. La timidité de ses jeunes années contraste avec son talent. Ensuite, son parcours est très lié à celui de Manchester United, le club de ses meilleures années, pour lequel il empile les buts. Il côtoie l’élégant Bobby Charlton, légende du club, survivant du crash d’avion de 1958. Entre eux, les relations tournent vite à l’orage, rivalité et opposition de style oblige.

Fin de carrière tumultueuse

Car la biographie présente aussi le côté effronté du jeune homme, qui prend vite le pas sur sa timidité. George Best enchaîne autant les conquêtes féminines puis les pintes que les buts. Son mode de vie rebelle lui vaut de devenir un élément clé de la culture populaire, ce sur quoi insiste l’album sous-titré «Twist and shoot». Une référence aux Beatles, qui triomphaient à la même époque. L’une des théories de l’album est que le footeux a suscité autant d’engouement que les Fab Four, qu’il aurait raté de peu à un concert alors qu’aucun de ces personnages n’étaient encore connus.