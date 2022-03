George Clooney «pas plus excitant qu'un comptable»

L'ex de l'acteur se lâche dans une interview à un magazine people américain. Elle raconte toute leur vie sexuelle.

Sarah Larson, qui a donc côtoyé le beau George de près, affirme qu'il est "juste bon comme un coup d'un soir. Au lit, il n'est pas plus excitant qu'un comptable ! Il ne parvient pas à le faire plus d'une fois par nuit. En plus, il est très préoccupé par son statut de sex-symbol et préfère mourir plutôt que de le perdre. Il n'épousera jamais personne, encore moins cette show-girl italienne", affirme l'ex.