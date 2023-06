Gagne tes places!: George Ezra, en concert à neimënster le 26 juin

Concert

Après avoir sorti deux EP, Ezra s'est fait connaître avec la sortie de son single à succès «Budapest» en 2013, atteignant le top 10 dans plusieurs pays. Après deux albums à succès - Wanted On Voyage (2014) et Staying At Tamara's (2018), tous deux numéro 1 au Royaume-Uni et quatre fois disque de platine au Royaume-Uni, avec plus de 8 millions d'équivalents albums vendus dans le monde et 7 milliards de streams en carrière - le single numéro 1 6 fois disque de platine au Royaume-Uni «Shotgun»; et le Brit Award 2019 de l'artiste solo masculin britannique, il était temps de revenir au cœur et à la terre, avec un album écrit et produit entièrement à Londres avec Joel Pott, un collaborateur de longue date. Le disque Gold Rush Kid (2022) qui en résulte est l'un des travaux les plus personnels et réfléchis d'Ezra à ce jour.