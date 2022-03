George H. W. Bush toujours jeune dans sa tête

L'ancien président a assuré dimanche avoir bien l'intention de sauter à nouveau en parachute malgré ses 84 ans, histoire de ne pas rester à «radoter dans un coin».

"Cela ne demande rien de plus que de monter accroché à un grand Chevalier d'or. C'est excitant", a dit George H. W. Bush, faisant référence aux membres de l'équipe de parachutisme de démonstration et de compétition de l'armée, les Chevaliers d'or. Car c'est a priori accroché au ventre de l'un d'eux qu'il sauterait, comme il l'avait fait en 2004 pour son 80e anniversaire.

George H. W. Bush, qui marche avec une canne à cause d'une opération du dos, a expliqué qu'il s'agissait aussi d'adresser un message sur la vieillesse. "On ne va pas rester assis à ne rien faire juste parce qu'on est un vieux qui radote dans son coin", a dit le père du président sortant dans un rare entretien avec son fils.

"On peut être vieux et faire encore des choses, s'impliquer dans des choses", a dit George H. W. Bush, qui a dirigé le pays de 1989 à 1993. "Je pense qu'il est dingue de sauter d'un avion à 70 ans, 75 ans, 80 ans et 85 ans", a dit son fils George W. Bush en plaisantant, avant d'ajouter: "Je trouve ça cool". Mais, et là, c'est très sérieux: "Tu vas avoir du mal à convaincre mère", a-t-il fait observer.