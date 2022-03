George renfile sa blouse

La star a accepté de reprendre le rôle qui l'avait rendu célèbre, le docteur Ross, dans la série Urgences. Les derniers épisodes vont être diffusés d'ici le printemps aux États-Unis.

Selon les sites Internet de l'hebdomadaire People et la télévision E!, Clooney, devenu l'un des plus grands noms de Hollywood et lauréat d'Oscar en 2007, va tourner des épisodes d'"Urgences", dont le nombre n'est pas connu.