Liberia : George Weah, de Ballon d'or à président?

Le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai s'affronteront au second tour de la présidentielle au Liberia.

Aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier, a annoncé dimanche la commission électorale. D'après les résultats portant sur plus de 95% des bureaux de vote, George Weah arrive en tête, avec quelque 572 000 voix, soit 39% des suffrages, nettement devant Jospeh Boakai, à 427 000, soit 29,1%.

«Il n'y a plus de doute à présent» sur la nécessité d'un second tour, a déclaré le porte-parole de la commission électorale nationale (NEC), Henry Flomo, lors de l'annonce de ces résultats partiels. Quelque 1,55 million de suffrages ont déjà été dépouillés, pour un taux de participation moyen de 74,5%, a précisé le président de la NEC, Jerome Korkoya, lors d'une conférence de presse. Les 18 autres candidats sont largement distancés. L'avocat et vétéran de la politique, Charles Brumskine, arrive en troisième position, avec 9,8% des suffrages, devant Alexander Cummings, ancien dirigeant de Coca-Cola pour l'Afrique, à 7,1%, suivi par le sénateur Prince Johnson, chef de milice pendant la guerre civile (1989-2003, quelque 250 000 morts), à 7%.