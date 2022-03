Carnet noir : Georges Moustaki est décédé

Le chanteur français d'origine grecque, auteur de chansons devenues des classiques comme «Milord» et «Le Métèque», est décédé jeudi matin, à l'âge de 79 ans.

Moustaki a écrit quelque 300 chansons pour les plus grands interprètes français, comme Edith Piaf ou Yves Montand, avant de les chanter lui-même avec succès. Ses chansons les plus célèbres restent «Milord» (1958), écrite pour Edith Piaf et traduite dans le monde entier, puis «Le Métèque» (1969), d'abord chantée par Pia Colombo et dont le refrain a fait le tour de la planète.