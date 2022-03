Géorgie: le cessez-le-feu dans l'impasse

La Russie a rejeté lundi en le qualifiant d'inacceptable un projet de résolution français appelant à un cessez-le-feu en Géorgie.

Le projet, qui appelle à une «cessation immédiate et sans conditions des hostilités», soutient la «souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Géorgie» et la médiation de l'Union européenne et de l'OSCE.