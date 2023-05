«Couvre-toi, Georgina»: la chérie de Ronaldo critiquée en Arabie saoudite

Georgina Rodriguez, la petite amie de Cristiano Ronaldo, a posté sur son Instagram des photos en bikini au bord d’une piscine, à Riyad (Arabie Saoudite). «Chaque ciel a sa teinte», a-t-elle précisé en commentaire. La publication de la mannequin et influenceuse argentino-espagnole, qui affiche sa vie de rêve dans sa série Netflix , a été likée plus de 5 millions de fois (sur ses 49,3 millions d’abonnés).

Mais des internautes originaires d'Arabie saoudite, où Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont déménagé à la fin de l’année dernière, ont vivement critiqué la publication: «C’est tellement vulgaire», «Couvre-toi, Georgina, et que Dieu te “restaure”», «L’Arabie saoudite au pouvoir», ou encore «Tu devrais demander pardon à Allah», peut-on ainsi lire.

Code vestimentaire moins strict

En couple depuis six ans, Cristiano et Georgina sont à la tête d'une petit tribu de cinq enfants: Cristiano Junior (12 ans), Eva et Mateo (5 ans), nés d'une mère porteuse, Alana (5 ans) et Bella Esmeralda (1 an).