Patricia Rodriguez : «Georgina, j'ai besoin d'aide, tu es ma sœur»

«Parfois j'ai assez à manger, d'autres fois non. Parfois j'ai assez pour payer le loyer, d'autres fois non», a confié celle qui a expliqué avoir vécu trois ans sans domicile fixe alors que sa sœur logeait dans les plus beaux hôtels du monde. «Ce qui me fait le plus mal, ce sont mes enfants, pas moi. Je peux me débrouiller avec un morceau de pain, mais mes enfants, ce sont quand même ses neveux et nièces». Et de lancer: «Georgina, j'ai besoin d'aide, tu es ma sœur».