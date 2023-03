Sur Netflix: Georgina Rodriguez en larmes: «La vie est dure»

«Cette année, j’ai vécu en un instant le meilleur et le pire moment de ma vie. La vie est dure. Mais la vie continue. J’ai des raisons d’aller de l’avant et d’être forte», confie Georgina Rodriguez dans la deuxième saison du documentaire consacré à sa vie, «I am Georgina» (sortie le 24 mars) dont une bande-annonce vient d'être dévoilée.