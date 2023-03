Sur Netflix: Georgina Rodriguez révèle un douloureux secret

Ils cumulent plus de 600 millions d'abonnés sur Instagram et vivent sous l'œil des caméras mais Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont leur petit jardin secret... dans lequel l'Espagnole a accepté de faire entrer les téléspectateurs de Netflix. Alors que la saison 2 de «I am Georgina» sortira vendredi, sur la plateforme, le journal El Español a pu visionner le premier épisode.

Et Georgina Rodriguez s'est confiée sur ses angoisses durant sa dernière grossesse. «Chaque fois que j'allais chez le gynécologue, le soir, je faisais des cauchemars parce que je m'inquiétais de la façon dont ils allaient être placés, à quoi ressemblerait l'accouchement, si ce serait une césarienne...», raconte la jeune femme, face caméra. «À chaque échographie, j'avais très peur, j'étais très tendue, car auparavant j'avais fait trois fausses couches et je rentrais cassée à la maison». Des épisodes douloureux qu'elle évoque pour la première fois.

«Un morceau de mon cœur s'est envolé»

Et puis arrive le 18 avril 2022: ses jumeaux «sont nés le lundi de Pâques, le moment le plus attendu arrive et votre cœur s'arrête», raconte-t-elle. «Bella est née forte et en bonne santé, mais un morceau de mon cœur s'est envolé», explique-t-elle, en référence au décès du petit Angel à la naissance. «Vous vous demandez comment vous allez continuer...», poursuit-elle. «Je n'étais pas prête à accepter ou à reconnaître ce qui m'était arrivé, et je n'étais pas prête à le dire à mes enfants».

Impossible pour elle de dire à Cristiano Junior, Eva, Mateo et Alana qu'elle ne rentrera qu'avec un seul bébé. «Comme j'avais encore du ventre, je leur ai dit qu'Angel allait encore attendre un peu pour naître, qu'il naîtrait plus tard». C'est finalement Cristiano Ronaldo qui annoncera la terrible nouvelle aux enfants.

«Je ne serai plus jamais la même»

Un traumatisme qui la poursuivra toute sa vie: «Je ne serai plus jamais la même. Chaque fois que je regarde Bella, je me demande: ''Est-ce qu'il serait comme ça?'' Je ne l'ai pas encore accepté». La petite fille lui donne de la force: «Elle a réussi à combler un peu ce vide qui est présent dans ma vie. Quand elle sera plus grande, quand on lui dira ce qui s'est passé, elle sera très fière de ce qu'elle a accompli».

Le couple est bien décidé à lui offrir une vraie vie de princesse, il a d'ailleurs choisi le prénom Bella Esmeralda, directement en référence aux héroïnes de Disney.