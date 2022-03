Russie : Gérard Depardieu lâche son ami Poutine

L'acteur français Gérard Depardieu a dénoncé jeudi «les folles dérives inacceptables» de Vladimir Poutine.

Vladirmir Poutine et Gérard Depardieu ne seraient plus aussi proche qu'avant.

«La totalité des recettes des trois concerts que je donne au Théâtre des Champs-Élysées (...) reviendra aux victimes ukrainiennes de cette tragique guerre fratricide», a ajouté l'acteur, dans un communiqué transmis à l'AFP jeudi. «J’ai toujours eu un penchant singulier pour le peuple russe si bien décrit par Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, Pasternak et tant d'autres artistes… Tchaïkovski, Prokofiev, Chostakovitch», a-t-il par ailleurs souligné.

«Arrêtez les armes et négociez»

Le 1er mars, Gérard Depardieu avait déjà appelé à «arrêter les armes et négocier», au sixième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. «La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis: 'Arrêtez les armes et négociez !'», avait-il indiqué.