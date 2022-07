Foot/Président luxembourgeois : Gerard Lopez a rajouté «14 millions» pour (peut-être) sauver Bordeaux

BORDEAUX/LUXEMBOURG – Alors que 2 000 supporters des Girondins ont défilé, samedi, pour soutenir le club relégué en National, son président luxembourgeois a fait un tweet visant à rassurer.

«À Bordeaux, le vin c'est bien, mais il y aussi les Girondins!» Habillé en marine et blanc, Neil Narbonne, supporter venu en famille avec ses fils Eden et Oscar, n'aurait manqué pour rien au monde «la marche de la survie» de son club de cœur. «Ce club n'est pas mort, il a une âme», veut croire ce quarantenaire suivant le pas de 2 000 autres supporters ayant répondu présent samedi, malgré les vacances, malgré la chaleur.

«C'est notre vie, notre passion. Les voir mourir c'est impossible, ça déchire trop le cœur», abonde un peu plus loin Céline Tixeuil, une habituée du virage sud et des déplacements. «Descendre en Ligue 2, on n'a pas réagi sur le coup, on était scotchés, abattus car ce n'est pas leur place. Mais là le National, c'est un coup de massue. C'est injuste et inimaginable». Comment influer, comment faire pression pour changer les choses? Depuis mardi et la confirmation de la rétrogradation en National (3e division) par le gendarme financier du foot français, le peuple girondin s'est mobilisé.