Au Luxembourg : Gerard Lopez inculpé de faux et usage de faux

LUXEMBOURG – L'entrepreneur luxembourgeois, propriétaire des Girondins de Bordeaux, et son associé Eric Lux, sont dans le viseur de la justice.

Selon nos confrères du Land, Gerard Lopez et son associé Eric Lux ont été inculpés pour faux et usage de faux au Luxembourg, une information que le parquet a confirmée à l'hebdomadaire. Ce délit est passible, en correctionnelle, de trois mois à cinq ans de prison. L'affaire, dévoilée par la radio 100,7 en juin 2015, concerne un présumé transfert de deux millions d'euros, en 2014, entre l'écurie de formule 1 Lotus, basée au Royaume-Uni et propriété du duo d'entrepreneurs, le Fola Esch, dont le président de l'époque était Gerard Lopez, et la société Lynx Investments Limited à Hong Kong, propriété d'Eric Lux.