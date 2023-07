Gerard Lopez serait proche de racheter le club de Sedan

Parmi eux figurent l'homme d'affaires luxembourgeois Gerard Lopez, président des Girondins de Bordeaux et de Boavista et le banquier d'affaires rémois Guy Cotret, ex-président d'Auxerre et du Paris FC. Selon les médias locaux, dont l'Ardennais, ils seraient prêts à racheter les parts de l'actuel président Marc Dubois et s'engageraient à résorber la dette de 900 000 euros, avec l'espoir de maintenir le club en National, avait indiqué une source proche du dossier mi juillet.