A Miami: Gerard Piqué et le frère de Shakira se seraient battus

Aucune rupture n'est un long fleuve tranquille et quand elle concerne deux stars internationales sous les feux des projecteurs, la tension semble démultipliée. Si certains ont pensé que Shakira et Gerard Piqué réussiraient une séparation en douceur, ils ont vite déchanté: l'ex-star du Barça s'est rapidement affichée avec sa nouvelle conquête (NDLR: à l'origine de la rupture) et la chanteuse réglait ses comptes en chanson.

Un accord a finalement été trouvé dans la douleur concernant leurs enfants: la chanteuse colombienne a obtenu la garde de leurs deux fils, Milan, 10 ans, et Sasha, 8 ans, et s'est installée à Miami en Floride, le footballeur obtenant un droit de visite régulier.

Et c'est lors d'une visite à ses garçons que les choses auraient dégénéré, selon la chaîne de télévision Telemundo. Les deux ex se seraient violemment disputés et le frère de la chanteuse, Tonino, en serait venu aux mains pour éloigner son ex-beau-frère. Selon plusieurs sources, des agents de sécurité et même la police auraient dû intervenir pour mettre fin à leur prise de bec. Un énième épisode peu reluisant, qui semble malheureusement en appeler d'autres.