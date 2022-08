Foot en Espagne : Gerard Piqué veut envoyer les recrues «sur le banc»

Pilier incontournable de la défense du FC Barcelone depuis près de 14 ans, Gerard Piqué (35 ans) a vu de nombreux défenseurs défiler à ses côtés depuis la retraite de Carles Puyol en 2014. Sans que l’un de ces candidats ne réussisse vraiment à s’imposer au sein d’une arrière-garde qui n’est pourtant pas, depuis quelques années déjà, le point fort du Barça. Bien que les performances de Piqué ne soient plus à la hauteur de son glorieux passé, aucun d’eux n’est donc parvenu à détrôner le désormais ex-international espagnol, champion du monde (2010) et champion d’Europe (2012) avec la Roja.

Ces derniers mois, la rumeur d’un départ de Piqué pour les Etats-Unis avait d’ailleurs circulé avec insistance après une discussion avec Xavi qui lui aurait dit ne plus vraiment compter sur lui à l’avenir et que sa place de titulaire ne serait plus garantie s’il restait. Une situation inédite, que le joueur aurait finalement acceptée en se disant prêt à lutter avec ses coéquipiers pour convaincre son coach de lui offrir une place de titulaire pour, comme l’explique le quotidien espagnol AS, celle qui sera sa dernière saison au Barça.