Canicule en France : Gérardmer doit prendre l'eau de son lac pour le réseau public

Entre restrictions et inquiétudes, la France affronte, mercredi, la journée la plus chaude du troisième épisode caniculaire enregistré depuis juin, avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40°C dans le Sud-Ouest et une sécheresse chaque jour plus marquée. «La journée de mercredi sera la plus chaude à l'échelle nationale», avertit Météo-France, mais le pic de chaleur sera encore présent jeudi «en se décalant vers l'Est». 26 départements ont été placés en alerte orange canicule.