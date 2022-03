Tour du Pays basque - 1ère étape : Gerrans l'emporte, Schleck 80e

L'Australien Simon Gerrans (Orica-GreenEdge) a remporté la première étape du Tour du pays basque, 156,5 km autour d'Elgoibar (Guipuzcoa, Espagne) ce lundi.

Ce lundi, Gerrans s'est imposé au sprint devant le Slovaque Peter Velits (Omega Pharma) et l'Espagnol Angel Vicioso (Katusha)lors de la première étape du Tour du pays basque. L'australien de 32 ans, déjà vainqueur d'une étape du Tour de Catalogne cette saison, prend ainsi la tête du classement général. Une chute survenue à quelques kilomètres de la fin a distancé plusieurs favoris de la course comme l'Espagnol Samuel Sanchez (Euskaltel) ou l'Italien Damiano Cunego (Lampre), qui ont passé la ligne avec quelques secondes de retard.

D'autres poids lourds comme l'Espagnol Alberto Contador (Saxo-Bank), 7e de l'étape, l'Australien Richie Porte (Sky), 8e et le Colombien Nairo Quintana (Movistar), 9e, ont en revanche déjoué ce piège, arrivant dans le groupe de tête d'une vingtaine de coureurs. Andy Schleck est arrivé à la 80e place à 1:01 minutes de Gerrans. Longtemps en tête de course avec Amets Txurruka, Laurent Didier a chuté et arrive finalement à la 151e position. Grippé, Ben Hermans avait déclaré forfait ce matin.