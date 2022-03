Gerrard plaide non coupable

Le milieu anglais de Lilverpool, accusé de violence et de voies de fait sur un disc-jockey le 29 décembre, se dégage de toute responsabilité.

La victime, qui avait perdu une dent et avait dû être hospitalisée, aurait ensuite été frappée à terre par des personnes accompagnant le footballeur. Deux hommes qui comparaissaient avec Gerrard, John Doran, 29 ans, et Ian Smith, 19 ans, ont également plaidé non coupables.