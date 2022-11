Football: Gerson Rodrigues et les jeunes offrent le nul au Luxembourg

Tandis que Gerson Rodrigues devenait le seul meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Alessio Curci n'a attendu que six minutes sous le maillot rouge pour ouvrir son compteur. Ces deux buts, en début et en fin de rencontre, permettent au Luxembourg d'obtenir un nul dans son match amical face à la Hongrie (2-2).

Récupérant une passe mal assurée à Denes Dibusz puis fauché par ce même portier hongrois, Gerson Rodrigues est allé chercher lui-même le penalty qui lui a offert son 15e but en équipe nationale (7e, 1-0). Il dépasse ainsi Aurélien Joachim et devient le seul meilleur buteur de l'histoire des Lions rouges.

Touché au genou droit, le dernier rempart luxembourgeois s'est assis sur la pelouse et a quitté ses partenaires juste avant la pause, remplacé par Ralph Schon. Acculés sur leur but tout le début de la seconde période, les Luxembourgeois ont concédé un nouveau but logique par Andras Nemeth (67e, 1-2).