NBA : Giannis fait des étincelles avec un match à 50 points

C'est ainsi qu'on envoie des messages à la concurrence parfois, celui-ci venant répondre au pivot des Sixers Joel Embiid, un de ses rivaux pour le titre de MVP, qui a réussi une «masterclass» à 47 points la veille contre Denver, au nez et à la barbe du double tenant Nikola Jokic, qui a succédé au palmarès à... Antetokounmpo (lauréat en 2019 et 2020).

Cette lutte à trois connaîtra son épilogue fin juin, mais en attendant, Giannis, qui avait déjà été prolifique deux soirs plus tôt contre Indiana (41 pts), permet aux Bucks (3e à l'Est) d'engranger une quatrième victoire consécutive pour talonner Philadelphie.

Cleveland a pour sa part remporté son succès le plus aisé de la saison (122-99) face à des Clippers, dépourvus de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, et qui ont eu vite fait de laisser filer le match puisqu'ils comptaient 30 points de retard à la pause et en ont déploré jusqu'à 40 au troisième quart-temps.