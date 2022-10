Justice en France : «Gigantesque fiotte», «sale chien»: sursis requis contre les harceleurs d'Eddy de Pretto

Le parquet de Paris a requis vendredi des peines de trois à six mois de prison avec sursis contre dix-sept personnes jugées pour harcèlement aggravé en ligne contre le chanteur Eddy de Pretto.

La peine la plus lourde, six mois de prison avec sursis, a été requise à l'encontre de dix prévenus pour avoir envoyé des messages à caractère homophobe à l'artiste ou absents lors des audiences. Le parquet a requis trois mois avec sursis contre quatre prévenus «ayant amorcé un début de réflexion sur les actes commis» et quatre mois pour trois «présents (à l'audience) sans aggravation des faits». Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 12 décembre.