Gilet et triangle désormais obligatoires

Depuis samedi, chaque automobiliste doit posséder un triangle et un gilet de sécurité dans sa voiture. (editpress)

Ça y est! Depuis samedi et l'entrée en vigueur des nouvelles règles de sécurité du code de la route, vous êtes obligés de posséder un gilet de sécurité et un triangle de présignalisation dans votre voiture.

En clair, le chauffeur d'un véhicule immobilisé, par une panne ou un accident, sur une bande d'arrêt d'urgence ou au bord d'une route, devra porter un gilet de sécurité réfléchissant afin d'être bien visible et placer le triangle de signalisation pour prévenir les autres usagers de la route.

Par ailleurs, tous les poids lourds et véhicules de plus de 3,5 tonnes devront obligatoirement être équipés d'un extincteur et d'un coffre de secours.