En Ukraine : Gilets pare-balles et missiles sur des t-shirts

En Ukraine, les vêtements patriotiques ont la côte. Du chien en gilet pare-balles dessiné sur les t-shirts aux oiseaux sur un missile, les Ukrainiens affichent leur soutien à l'armée.

Dans un grand magasin de vêtements du centre de Kiev, la capitale ukrainienne, une mère et sa jeune fille flânent en regardant des t-shirts affublés d'un personnage de chien en gilet pare-balles et lunettes de soleil. «On en a plusieurs des comme ça», lance Tatiana, qui dit venir souvent ici pour acheter des articles du genre, à la faveur d'une mode des vêtements patriotiques en plein essor en Ukraine, confrontée depuis fin février à une invasion russe.

Les t-shirts, créés par le label local J.Cook, représentent Patron, un chien décoré par le président Volodymyr Zelensky en mai pour son talent de dénicheur de mines. «J'aime le petit Patron», dit Valeria, la fille de Tatiana, sa mère hochant la tête. Selon le fondateur de J.Cook, Serguiï Fiout, les t-shirts avec Patron sont «actuellement les plus populaires» de la marque, nommée d'après l'explorateur britannique James Cook et qui produit ses vêtements dans l'Ouest de l'Ukraine.

Dans les étals, un hoodie du label MY x MY est décoré d'une carte de l'Ukraine avec le slogan: «Un endroit pour les gens heureux».

Maria Iakniounas, 31 ans, co-propriétaire de la marque, assure que ce design, nommé «Talisman», est l'un des plus populaires. Il est inspiré d'une coutume populaire ukrainienne, les paysans ayant pour habitude d'accrocher des serviettes brodées avec des motifs floraux pour conjurer le mauvais sort. Les deux labels, J.Cook et SIL' wear, reversent une partie de leurs bénéfices aux forces armées.

D'autres designs se moquent des affirmations de la propagande russe, par exemple de celle assurant que l'Ukraine utilise des oies et des pigeons génétiquement modifiés comme armes biologiques. J.Cook propose ainsi un dessin de pigeon à l'allure belliqueuse portant un casque de tankiste et une ceinture de munitions, ou d'un troupeau d'oies avec des fusils.

«Tout est si patriotique désormais»

Les Russes «nous donnent des idées pour nos dessins», reconnaît Serguiï Fiout, disant vouloir «ironiser» sur les affirmations de Moscou et s'en «moquer». Mykola, 14 ans, indique que ses amis et lui même aiment ces chemisettes. Elles «envoient un message et c'est pourquoi il est important de les porter», dit-il. Un autre client, l'informaticien Anton Oliïnyk, porte un t-shirt noir avec l'emblème du trident ukrainien en motif à fleurs. «Je suis fier de mon pays et j'ai envie de le partager avec les gens», explique-t-il, disant posséder plusieurs modèles.