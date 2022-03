Tennis - Coupe Davis : Gilles Muller en chef de file face à la Géorgie

Absent de l'équipe du Luxembourg de Coupe Davis depuis 2015, Gilles Muller y fait son retour ce week-end face à la Géorgie, au Centre national de tennis, à Esch-sur-Alzette.

Johny Goudenbour, capitaine de l'équipe luxembourgeoise, et Gilles Muller, son joueur phare.

Absent de l'équipe du Luxembourg de Coupe Davis depuis 2015, afin de se consacrer à sa carrière sur le circuit ATP, Gilles Muller y fait son retour ce week-end face à la Géorgie, au Centre national de tennis, à Esch-sur-Alzette. L'occasion pour le 29e joueur mondial, auteur d'un début de saison mitigé, de faire le plein de confiance devant son public luxembourgeois et d'aider son équipe, battue au 1er tour en Roumanie (4-1), à garder sa place dans le Groupe 2 de la zone Europe/Afrique.

«Quand on joue avec Gilles Muller, tout le monde espère une victoire. Il a toujours eu un attachement pour cette compétition. Voir comment il se prépare apporte beaucoup aux autres joueurs», soulignait jeudi Johny Goudenbour, le capitaine luxembourgeois. «Gilles a toujours été mon idole en tennis. Je l'ai vu jouer la première fois ici en 2006 contre le Portugal. Faire partie d'une équipe avec lui c'est spécial pour moi», reconnaissait Alex Knaff. «C'est une super expérience», ajoutait Christophe Tholl.

Principale inconnue pour les Luxembourgeois qui pourront aussi compter sur Ugo Nastasi, la présence ou non du n°1 géorgien Nikoloz Basilashvili, 86e mondial. Le camp adverse a soufflé ces derniers jours le chaud et le froid à ce sujet. Or, cela changerait tout. En son absence, le Géorgien le mieux classé serait George Tsivadze, 1 093e mondial.