Tennis au Luxembourg : Gilles Muller peine à retrouver son niveau

Le Luxembourgeois Gilles Muller a été éliminé lundi, dès le premier tour du Masters 1000 de Rome. Ses blessures l'ont empêché de briller jusqu'à présent cette saison.

À deux semaines de Roland-Garros, Muller , retombé au 35e rang mondial , s'est incliné en deux sets (6-4, 6-4) face au Slovène Aljaz Bedene (65e). «Gilles est en quête d'une victoire référence. Contre Alexander Zverev, il avait bien joué à Monte-Carlo (défaite 6-4, 3-6, 2-6), mais il a besoin de victoires», souligne son coach, Alexandre Lisiecki. Or, son classement impose au gaucher luxembourgeois d'enchaîner les gros tournois. Pas toujours idéal pour retrouver la confiance.

«Gilles ne joue sans douleurs que depuis Monte-Carlo, mi-avril, rappelle surtout Lisiecki. Nous avons trouvé une solution avec de la kiné et des anti-inflammatoires. Ce n'est pas idéal, mais il y a encore deux mois la question était de savoir s'il pourrait jouer». Retenant les neuf balles de break obtenues face à Bedene (une convertie) et le retour de 5-1 à 5-4 dans le premier set, le coach positive, conscient que la terre battue n'est pas la surface préférée de Muller. «On voudrait tous que cela aille plus vite. Mais chaque chose en son temps».