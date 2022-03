Tennis - tournoi de Sydney : Gilles Muller se rassure en battant John Millman

Le tennisman luxembourgeois, tenant du titre à Sydney, a remporté son premier match de l'année et s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi.

«Mulles» a perdu une fois son service et a été poussé au tie-break dans le premier set, finalement remporté sept points à cinq. La deuxième manche a été plus simple pour le Luxembourgeois, qui a réussi à faire une fois le break avant de s'imposer six jeux à quatre.