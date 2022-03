Tournoi de tennis : Gilles Simon invité au 11e Moselle Open

METZ - Les organisateurs du Moselle Open, dont l'édition 2013 débute samedi à Metz-Expo, ont révélé, jeudi, que les Français Gilles Simon et Albano Olivetti bénéficieraient d'une invitation.

Après l'ambassadeur Jo-Wilfried Tsonga, numéro 8 mondial, qui fera son retour à la compétition à Metz , Kenny De Schepper (n°67), Nicolas Mahut (n°77), Benoit Paire (n°27) et Edouard Roger-Vasselin (n°70), deux nouveaux français, ont rejoint jeudi le tableau du Moselle Open , dont les qualifications débutent samedi. Les eux wild card ont été remises à Gilles Simon (n°16) et à Albano Olivetti (n°261). La dernière invitation sera remise avant le tirage au sort du tableau principal samedi. Paul-Henri Mathieu ou Marc Gicquel pourraient en profiter.

Six autres joueurs du Top 30 mondial (Tsonga, Seppi, Querrey, Paire, Chardy et Kohlschreiber) seront engagés. À noter, par ailleurs l'engagement de Jo-Wilfried Tsonga en double avec Nicolas Mahut. Pour ses dix ans, le Moselle Open continue d'élargir sa palette et organisera en plus du tournoi, une soirée d'exception dédiée à l'association L'Étoile de Martin qui soutient la recherche sur les cancers des enfants, lundi 16 septembre.