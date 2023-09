Le témoignage d'une rescapée d'Auschwitz paraît en BD

Le témoignage de Ginette Kolinka, 98 ans et rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, où elle était aux côtés de Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens, paraît mardi en bande dessinée. «Adieu Birkenau» est publié par les éditions Albin Michel, avec JDMorvan et Victor Matet pour le scénario, et trois Espagnols pour le dessin, Ricard Efa, Cesc F. Dalmases et Roger Surroca Sole.