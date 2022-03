Françoise et Michel : «Gino on t’écoute toi et pas notre tête, promis!»

Bonjour à tous,

Poursuite de l’aventure au rythme des fréquences cardiaques sur mesure, nous sommes impressionnés de l’amélioration de notre endurance. Eh oui, le fait de ne pas se mettre dans le rouge en respectant le tempo permet d’allonger assez facilement la durée des sorties. Michel commence même à penser de plus en plus sérieusement au marathon.

Notre Gino est de retour et avec lui, le plaisir des exercices de gainage, … oui Gino on t’écoute toi et pas notre tête, promis!

Début de semaine relax avec une séance de sophrologie, Michel n’en a, par contre, guère profité, endormi au bout de 10 minutes! Images positives à visualiser pour se relaxer un maximum le 8 juin!

Côté nutritionnel, de plus en plus clair pour les aliments à éviter et ceux à privilégier! Vive les glucides, et surtout pour la boisson à boire aux entrainements, pas trop de sucre et un peu de sel. Merci à toute l’équipe des Thermes de Mondorf pour tous les conseils très intéressants.

Merci également pour la séance d’ostéopathie, espérons que l’articulation du pied soit rétablie.