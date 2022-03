Ginola: «Fernandez a fait son temps»

Pour l’ancien attaquant du club, David Ginola, le retour d'une «influence Luis Fernandez» dans le nouveau staff du PSG serait une erreur.

Sur RTL, l’ex international tricolore a critiqué un possible retour de Luis Fernandez au club. «Ça voudrait dire qu'on revient encore quelques années en arrière (…). Je ne suis pas partisan de reprendre les personnes qui étaient déjà là, c'est une époque révolue, il faut changer d'optique et voir autre chose. Luis Fernandez a eu plusieurs chances au PSG, il a fait son temps.» Des envies d'entraîner David? Il faut tout de même dire que les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde car dotés chacun d'un ego conséquent.

On dit que Luis Fernandez pourrait revenir au club mais pas en tant qu’entraîneur. Même s’il a démenti avoir été contacté par le PSG après la nomination d’un de ses proches, Michel Moulin au poste de conseiller sportif. Dans son émission «Luis Attaque» sur RMC il a indiqué: «Je n'ai pas eu de contact, ni hier ni aujourd'hui. Je n'ai pas eu Michel Moulin au téléphone non plus. Cependant, j'aimerais bien y revenir un jour. Travailler dans un autre rôle que celui d'entraîneur peut me plaire».